Disney Store chiude a Bari: il saluto ai dipendenti tra applausi e lacrime (video)

Dopo 21 anni il Disney Store di Bari ha chiuso, molti clienti si sono radunati fuori al negozio per salutare i dipendenti che si sono abbracciati e hanno pianto, sia per l'emozione che per la perdita del posto di lavoro.

Nel loro ultimo giorno di lavoro i tredici dipendenti del Disney Store di Bari hanno affisso un cartello fuori al negozio su cui era scritto "Dopo 21 anni chiudiamo i cancelli, è stato bello far parte delle vostre vite. Grazie infinite, portateci nel cuore". L'azienda aveva annunciato la chiusura dello store da tempo, come risposta alla crisi sanitaria che ha portato a una forte contrazione delle vendite. I baresi hanno provato a far cambiare idea alla Disney organizzando petizioni e raccolte di firme che, purtroppo non sono servite a nulla.

Nel video postato sul canale youtube di Borderline24 si vede il momento in cui i dipendenti prima di chiudere il negozio salutano i clienti che gli rivolgono un caloroso applauso. Gli impiegati dello store, che era diventato un punto di riferimento per la città, alla fine del loro ultimo giorno di lavori si sono abbracciati e a quel punto la commozione ha avuto la meglio. Lo store di Bari è il primo a chiudere in Italia ed i tredici dipendenti sono stati tutti licenziati