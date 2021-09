Disney+ settembre 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Settembre 2021 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+ arricchita dai contenuti del brand Star: dallo spin off American Horror Stories, a Happier Than Ever: Lettera d'amore a Los Angeles, in cui Billie Eilish si esibisce in tutti i brani di Happier Than Ever. Segnaliamo, inoltre, le sette stagioni di Sons Of Anarchy, la serie di Kurt Sutter con Charlie Hunnam e, per gli amanti del genere horror fantascientifico, la saga completa di Predator.

Le Novità Disney+

Serie TV

Una vita da Dug - (serie di corti) - disponibile dal 1 settembre

- (serie di corti) - disponibile dal 1 settembre Fancy Nancy - (stagione 2) - disponibile dal 1 settembre

- (stagione 2) - disponibile dal 1 settembre Dottoressa Doogie - disponibile dall'8 settembre

- disponibile dall'8 settembre Apocalypse: La guerra dei mondi (National Geographic) - disponibile dall'8 settembre

(National Geographic) - disponibile dall'8 settembre Noi principesse sempre - disponibile dal 17 settembre

- disponibile dal 17 settembre Star Wars: Visions - (stagione 1) - disponibile dal 22 settembre

- (stagione 1) - disponibile dal 22 settembre The '90s: The Last Great Decade (National Geographic) - (stagione 1) - disponibile dal 22 settembre

Film

Happier Than Ever: Lettera d'amore a Los Angeles - disponibile dal 3 settembre

- disponibile dal 3 settembre Miraculous: Shanghai - La leggenda di Ladydragon - disponibile dal 10 settembre

- disponibile dal 10 settembre Vent'anni (corto) - disponibile dal 10 settembre

(corto) - disponibile dal 10 settembre Nona - disponibile dal 17 settembre

LE NOVITÀ SU STAR

SERIE TV

Un solo nome: Feyenoord - disponibile dal 1 settembre

- disponibile dal 1 settembre American Horror Story - (le prime 9 stagioni) - disponibile dal 1 settembre

- (le prime 9 stagioni) - disponibile dal 1 settembre Single Parents - (stagioni 1-2) - disponibile dal 1 settembre

- (stagioni 1-2) - disponibile dal 1 settembre The Resident (stagione 4) - disponibile dall'8 settembre

(stagione 4) - disponibile dall'8 settembre American Horror Stories - disponibile dall'8 settembre

- disponibile dall'8 settembre Cuori senza età (tutte le 7 stagioni) - disponibile dall'8 settembre

(tutte le 7 stagioni) - disponibile dall'8 settembre Bless the Harts (stagione 1) - disponibile dal 15 settembre

(stagione 1) - disponibile dal 15 settembre The Orville (stagioni 1-2) - disponibile dal 15 settembre

(stagioni 1-2) - disponibile dal 15 settembre Stumptwoman (stagione 1) - disponibile dal 15 settembre

(stagione 1) - disponibile dal 15 settembre Y - L'ultimo uomo - disponibile dal 22 settembre

- disponibile dal 22 settembre Black-ish (stagione 6) - disponibile dal 22 settembre

(stagione 6) - disponibile dal 22 settembre The Great North - disponibile dal 29 settembre

- disponibile dal 29 settembre Sons of Anarchy - (tutte le 7 stagioni) - disponibile dal 29 settembre

- (tutte le 7 stagioni) - disponibile dal 29 settembre Grand Hotel (stagione 1) - disponibile dal 29 settembre

Film