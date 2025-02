Disney: il set LEGO 100 Anni di Icone è in offerta su Amazon

Segnaliamo agli appassionati Disney che il set LEGO 100 Anni di Icone è attualmente in sconto su Amazon.

Su Amazon il set LEGO Disney 100 Anni di Icone, è attualmente in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 27,49€ con uno sconto del 50% sul prezzo consigliato indicato (54,99€). I dettagli relativi al set in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Disney 100 Anni di Icone indicato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Disney 100 Anni di Icone: la magia Disney diventa arte

Celebrare 100 anni di Disney non è mai stato così creativo. Con il set LEGO Disney 100 Anni di Icone, il mondo incantato dei vostri personaggi preferiti prende vita in una forma completamente nuova: l'arte del mosaico. Questo set permette di realizzare fino a 72 icone Disney, dando libero sfogo alla fantasia e creando opere uniche da esporre con orgoglio. Da Topolino a Elsa, da Ariel a Belle, ogni icona è un pezzo di storia dell'animazione, trasformato in un'esperienza di costruzione personale.

Grazie alle 12 basi 8x8, agli elementi per la cornice e alle tessere colorate, è possibile comporre e ricombinare i mosaici in base al proprio stile e alle emozioni del momento. Il set include anche una minifigure esclusiva di Topolino artista, simbolo perfetto di questa celebrazione creativa.