Disney e Misan Harriman annunciano il casting per il progetto Topolino e i suoi Amici: il Potere dell'amicizia

In occasione del casting per il progetto fotografico Disney 'Topolino e i suoi Amici: il Potere dell'amicizia', i fan sono invitati a condividere le proprie storie di amicizia per avere la possibilità di apparire nelle foto.

Disney unisce le forze con Misan Harriman, fotografo, filmmaker, scrittore e curatore culturale lanciando un casting per realizzare il progetto fotografico "Topolino e i suoi Amici: il Potere dell'Amicizia" volto a celebrare la Giornata Internazionale dell'Amicizia (30 luglio). L'iniziativa prende ispirazione dalle sei icone culturali Topolino, Minni, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto - anche conosciuti come i Sensational Six. A fine estate 2021 la raccolta diventerà parte di una mostra fotografica virtuale che includerà anche l'opera completa di Misan.

Misan Harriman, uno dei principali storyteller del nostro tempo, noto anche per i suoi lavori fotografici focalizzati sull'Empowering, scatterà foto di persone comuni e di celebrità per questa collezione fotografica internazionale, con l'obiettivo di raccontare storie d'amicizia forti ed emozionanti ispirate ai Sensational Six. Misan segue le orme di artisti del calibro di Andy Warhol, Damien Hirst, Charlie Chaplin e molti altri che, per oltre 90 anni, sono stati influenzati dagli iconici Personaggi Disney.

Le fotografie, attentamente selezionate, mostreranno la forza assoluta delle relazioni umane. Dai momenti di gioia con gli amici, al calore dello sguardo della persona che amiamo, fino ad arrivare agli amici di sempre che continuano a dimostrarsi fedeli alleati ispirandoci giorno dopo giorno. La raccolta "Topolino e i suoi Amici: il Potere dell'Amicizia" metterà in luce i momenti di vita quotidiana che accomunano persone di ogni ceto sociale.

Misan Harriman e Disney invitano i fan a condividere le proprie storie per avere la possibilità di essere fotografati da Misan e comparire tra i suoi lavori insieme a personaggi famosi, sia nella raccolta che nella mostra virtuale. I fan potranno condividere le loro storie di amicizia attraverso What We Seee, piattaforma leader nella condivisione di contenuti culturali. Le storie condivise tramite la piattaforma saranno selezionate da Misan e i vincitori potranno partecipare a uno shooting fotografico virtuale o in presenza, nel rispetto dei protocolli di prevenzione da Covid-19.

Afferma Misan Harriman: "L'anno appena trascorso ci ha dimostrato, come mai prima d'ora, l'incredibile forza che hanno i legami di amicizia nel connettere le persone di ogni appartenenza sociale. Fare squadra con Disney per raccontare storie di amicizia è per me un vero onore e un grande piacere. Non vedo l'ora di accendere una luce sulla meraviglia delle connessioni umane e supportare l'impegno di Disney per celebrare gli eroi di ogni giorno, regalando Momenti Che Contano."

La raccolta, inoltre, supporterà l'impegno di Disney nel creare Momenti Che Contano, portando conforto e riducendo l'isolamento dei bambini in ospedale, attraverso i suoi partner charity, incluso MediCinema. Nell'ambito di questo impegno, la raccolta fotografica "Topolino e i suoi amici: il Potere dell'Amicizia" catturerà vere storie di amicizia negli ospedali, tra gli operatori sanitari e le persone comuni impegnati, come volontari a livello internazionale, per MediCinema e organizzazioni simili in tutta Europa, accendendo una luce su questi eroi di tutti i giorni. I fan potranno anche supportare attivamente queste cause benefiche attraverso modalità che verranno svelate il prossimo luglio.

Per avere l'opportunità di essere fotografati e diventare parte della raccolta fotografica e della mostra virtuale "Topolino e i suoi amici: il Potere dell'Amicizia", i fan possono condividere la propria storia di amicizia attraverso la piattaforma What We Seee entro il 18 giugno. Per maggiori informazioni consultare la pagina www.whatweseee.com/il-potere-dellamicizia.