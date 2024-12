Disney, ex dipendenti criticano la rimozione di una trama transgender nella miniserie Pixar Win or Lose

Alcuni creativi del team Disney/Pixar che avevano contribuito a sviluppare una trama con un personaggio transgender nella miniserie Win or Lose, hanno attaccato la produzione per ave deciso di modificare il personaggio centrale della storia.

Il protagonista ora sarà un personaggio cisgender, e la notizia della modifica ha creato parecchio malcontento all'intero del gruppo di lavoro, che ha espresso messaggi tra la rabbia e la rassegnazione.

I commenti dei creativi Disney/Pixar contro la decisione

"Non mi ha sorpreso molto ma mi ha devastata" ha dichiarato Sarah Ligatich, ex assistente editor Pixar che lavorò come consulente per l'episodio "Da molto tempo, Disney non è nel business dei grandi contenuti ma nell'ottica dei grandi profitti. Già un paio di anni fa, quand'ero alla Pixar, abbiamo avuto un incontro con il CEO di allora Bob Chapek, e ci disse chiaramente che vedevano l'animazione come un medium conservatore".

Un altro dipendente ha sottolineato l'ironia della spiegazione della Disney, che ha fatto leva su una presunta scelta dei tempi e delle modalità di esposizione di questi temi che andrebbe lasciata ai genitori. Una spiegazione che non terrebbe conto di come, da sempre, Disney tratti argomenti maturi e drammatici nei suoi Classici d'animazione.

La storia di Win or Lose e l'importanza della trama transgender

Win or Lose racconta la storia di una squadra mista di softball di scuola media chiamata Pickles, con Will Forte che presta la voce all'allenatore. Una sottotrama evidenziava la condizione di Kai, che esprimeva la sua identità trans.

Un membro del team ha spiegato quanto fosse importante quella trama:"L'episodio, nella sua forma finale, era così bello ed illustrava meravigliosamente alcune delle esperienze di essere trans che avrebbe letteralmente salvato vite, mostrando a coloro che si sentono soli e non amati che ci sono persone là fuori che li comprendono".