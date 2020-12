Disney+, dicembre 2020: le novità in catalogo tra film e serie tv

Dicembre 2020 è un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Disney+: oltre al film live action Mulan, disponibile per la prima volta per gli abbonati alla piattaforma streaming senza sovrapprezzo in catalogo ci sarà Soul, il nuovo lungometraggio della Pixar. Tra le serie TV da vedere in streaming su Disne+ inoltre, segnaliamo lo speciale di Natale di High School Musical: The Musical e il finale di stagione di The Mandalorian 2.

Le serie TV su Disney+

Serie TV originali

I cavalieri di Castelcorvo - (stagione 1) - 4 dicembre - ultimi tre episodi

- (stagione 1) - 4 dicembre - ultimi tre episodi Disney Fam Jam (stagione 1) - 11 dicembre

(stagione 1) - 11 dicembre High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale - 11 dicembre

- 11 dicembre Beyond the Clouds (stagione 1) - 18 dicembre - docuserie

I Film su Disney+

Film originali

Mulan - 4 dicembre

- 4 dicembre Fata Madrina Cercasi - 4 dicembre

- 4 dicembre Safety: Sempre al tuo fianco arriva - 11 dicembre

Film non originali su Disney+

La mia vita è uno zoo - 4 dicembre

- 4 dicembre Eragon - 18 dicembre

- 18 dicembre Una promessa è una promessa - 18 dicembre

- 18 dicembre La banda dei babbi natale - 25 dicembre

Animazione su Disney+

DuckTales - Avventure di paperi (stagioni 1-2) - 11 dicembre

(stagioni 1-2) - 11 dicembre Le avventure di Rapunzel (stagione 3) - 18 dicembre

(stagione 3) - 18 dicembre Miraculous World: New York - Eroi Uniti - 18 dicembre

- 18 dicembre Dory e la sua fotografia subacquea - 18 dicembre

- 18 dicembre Ceppo di Natale del Castello di Arendelle - 18 dicembre

- 18 dicembre Soul - 25 dicembre

- 25 dicembre Burrow cortometraggio - 25 dicembre

Documentari su Disney+