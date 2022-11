Disney, il CEO Bob Chapek conferma il blocco delle assunzioni e nuovi licenziamenti

Sembra proprio che le prossime mosse interne alla Disney non saranno facili, con Bob Chapek, il suo CEO che ha confermato il blocco delle assunzioni e i licenziamenti, in vista della futura gestione dei costi.

In una recente mail, riportata da The Wrap, il CEO della Disney Bob Chapek ha delineato i prossimi piani legati alla gestione dei costi, mentre la società si prepara ad entrare nell'anno fiscale 2023, parlando di blocco delle assunzioni, licenziamenti e tagli al budget.

Questa mail è stata inviata dal CEO della Disney, nel Veteran's Day, ai senior staff dell'azienda, specificando che: "Questo lavoro [quello inerente all'attuale gestione dei costi aziendali] si sta verificando in uno sfondo di incertezza economica con cui tutte le aziende e il nostro settore stanno lottando. Gli sforzi in programma ci aiuteranno a congiungerci con l'importante obiettivo di raggiungere una redditività per Disney+ nell'anno fiscale 2024, per renderci anche un'azienda più efficiente ed agile nel complesso".

In funzione di ciò, Bob Chapek ha costruito un gruppo specifico che "prenderà le decisioni fondamentali per il quadro generale, necessarie per raggiungere i nostri obiettivi", costituito da lui stesso, il CFO Christine McCarthy e dal consigliere generale Horacio Gutierrez.

Nella mail, inoltre, rivela i prossimi obiettivi in ambito costi della Disney. Fra questi ci sono: "una revisione rigorosa dei contenuti dell'azienda e delle spese di marketing in collaborazione con i nostri leader dei contenuti e i loro team. Dobbiamo garantire che i nostri investimenti siano efficienti e offrano vantaggi tangibili sia per il pubblico che per l'azienda, senza sacrificare la qualità o la forza della nostra impareggiabile macchina sinergica".

Nei prossimi piani la Disney prevede anche un blocco delle assunzioni, e alcuni licenziamenti: "Le assunzioni per il piccolo sottoinsieme delle posizioni più critiche e orientate al business continueranno, ma tutti gli altri ruoli sono sospesi. Inoltre, per ottenere risparmi e miglioramenti organizzativi, anticipiamo alcune riduzioni del personale come parte di questa revisione", con limitazioni ai viaggi di lavoro e nella partecipazione alle conferenze "esterne".

Disney, il CEO Bob Chapek: "Altri titoli distribuiti in streaming, in futuro valuteremo la strategia"

Così l'attuale CEO Disney ha concluso: "La nostra trasformazione è progettata per assicurarci di prosperare non solo oggi, ma anche nel futuro. Sentirete di più dalla nostra task force nelle settimane e nei mesi a venire. Sono pienamente consapevole che sarà un processo difficile per molti di voi e per le vostre squadre. Dovremo prendere decisioni difficili e scomode. Ma questo è quello che richiede la leadership e vi ringrazio in anticipo per esservi fatti avanti in questo momento importante. La nostra azienda ha superato molte sfide durante i nostri 100 anni di storia e non ho dubbi che raggiungeremo i nostri obiettivi e creeremo qualcosa di più agile e più adatto all'ambiente di domani".