Disney, Bob Iger: "Ho consultato Wikipedia per capire cosa possediamo dopo l'acquisto di Fox"

Bob Iger è a capo di The Walt Disney Company e ha ammesso che le recenti mosse strategiche compiute dall'azienda lo hanno lasciato un po' spiazzato.

Il CEO del colosso dell'intrattenimento ha infatti spiegato che ha dovuto compiere una ricerca su Wikipedia per rendersi realmente conto di tutte le proprietà ora in mano della sua azienda.

Il responsabile della Disney ha rivelato che prima di un incontro con gli analisti di Wall Street ha dovuto fare delle ricerche: "Nel gennaio 2019 sono tornato dalle mie vacanze dopo l'annuncio che stavamo acquistando Fox e mi sono reso conto che avrei fatto meglio a capire come gestire tutto questo. Ho fatto posizionato una lavagna nella mia sala conferenze fuori dal mio ufficio e sono rimasto a fissarla".

Bob Iger ha aggiunto: "La prima cosa che ho fatto è stato l'elenco di tutti i beni della società, delle entità comibate e di tutto quello a cui potevo pensare... Ho dovuto consultare Wikipedia per scoprire tutto quello di cui eravamo in possesso. Si tratta di una lunga lista. Ho una buona memoria, ma non così tanto!".

Dopo l'acquisizione di 20th Century Fox, nella giornata di ieri Disney ha assunto anche il controllo operativo di Hulu, piattaforma di streaming di cui potrebbe diventare tra alcuni anni l'azionista di maggioranza. La società ha inoltre presentato la lunghissima lista dei titoli che usciranno nelle sale cinematografiche nei prossimi anni, compresi i sequel di Avatar e i cinecomic dedicati agli X-Men.

