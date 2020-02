Disney: Bob Iger abbandona il ruolo di CEO, al suo posto Bob Chapek

Bob Iger ha rinunciato al ruolo di CEO di The Walt Disney Company, lasciando l'incarico a Bob Chapek.

Il cambiamento ai vertici dello studio porterà ora l'ex amministratore delegato ad assumere il ruolo di direttore esecutivo e si occuperà degli aspetti creativi della società. Il suo incarico, almeno al momento, durerà fino al 31 dicembre 2021, data in cui scadrà il suo contratto.

Al posto di Bob Iger ci sarà ora Bob Chapek: il nuovo CEO ha lavorato recentemente come capo del settore Disney Parks, Experiences and Products. L'erede del leader dello studio si è quindi occupato dei parchi di proprietà della Disney e dello sviluppo delle esperienze e dei prodotti legati ai brand dello studio.

Iger ha dichiarato: "Con il lancio, accolto dal successo, dei servizi rivolti direttamente ai consumatori e all'integrazione di Twenty-First Century Fox in corso, credo sia il momento migliore per un cambio di consegne come CEO. Ho un'enorme fiducia in Bob e non vedo l'ora di collaborare con lui nei prossimi 22 mesi mentre inizia il suo nuovo ruolo e approfondisce la sua conoscenza degli affari e delle operazioni, con tantissime sfumature, della Disney, mentre io continuerò a focalizzarmi sugli aspetti creativi della società".