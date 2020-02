Diodato all'Eurovision 2020: "Fai rumore" rappresenterà l'Italia

Diodato rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2020 e lo farà con "Fai rumore", la canzone che lo scorso sabato ha vinto il 70° Festival di Sanremo. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi via social.

L'Eurovision Song Contest 2020 si terrà a Rotterdam a partire dal 12 maggio, con finale prevista per il 16 (verrà mandata in onda su Rai1). La conferma della partecipazione di Diodato con la canzone che ha già vinto Sanremo è arrivata oggi attraverso i canali Instagram e Twitter della manifestazione canora. Un anno fa, in quanto vincitore di Sanremo, fu Mahmood a gareggiare per il nostro Paese con il brano Soldi, riuscendo ad ottenere un invidiabile secondo posto.

Come è stata accolta la notizia in Italia? Fin dalla serata finale di Sanremo 2020, in molti via social auspicavano la vittoria di Elodie o di Achille Lauro proprio in previsione della partecipazione all'Eurovision 2020. La canzone di Diodato non è ritenuta all'altezza? "Fai rumore" piace ma per alcuni non sarebbe adatta, così come la performace misurata del suo interprete, a una manifestazione come quella europea. Tutti timori che sembrano poter essere spazzati via dalle classifiche firmate Spotify e iTunes, dove Diodato ha conquistato in pochi giorni la vetta sia per ascolti che per vendite.