DinsiemE, disponibile la Rivista Ufficiale con Panini

I DinsiemE sono sbarcati in edicola: lo scoppiettante duo di youtuber che vanta oltre un milione e mezzo di follower, è protagonista di una nuova ed esclusiva novità Panini Magazines, DinsiemE - La Rivista Ufficiale.

Ricco di giochi e coinvolgenti attività, il magazine è disponibile da mercoledì 29 marzo in edicola e su Panini.it e arriva in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del primo attesissimo film dei DinsiemE (qui la nostra recensione de Il Viaggio Leggendario). All'interno di DinsiemE - La Rivista Ufficiale, i giovani lettori avranno la possibilità di vivere fantastiche avventure all'insegna del divertimento, in compagnia di Erick e Dominick: tante pagine da colorare, test, pagine con attività come ritagliare la "corona leggendaria" e non solo. Sarà infatti possibile viaggiare con Dominick e scoprire i segreti della Gran Bretagna, approfondendo una serie di curiosità su Camelot, il Big Ben, Stonehenge e il Lago di Loch Ness.

Nel primo numero ci sarà inoltre un inserto speciale dedicato al film con immagini inedite, un magnifico poster, e un'imperdibile intervista doppia tutta da leggere, in cui Erick e Dominick svelano alcuni retroscena del film! Da non perdere anche la ricetta per preparare deliziosi cake pops, e la speciale rubrica dedicata agli esperimenti del Dottor Giniu con il suo tutorial per creare lo slime! Erick e Dominick, infatti, non sono soli: con loro gli amabili gattini Micia e Leo, il Dottor Timoti, Ommi, Romeo, Isabella e il temibile Dottor Giniu, il nemico che, in ogni occasione, non esita a mettere loro i bastoni tra le ruote!Le novità DinsiemE firmate Panini non finiscono qui. I fan più appassionati non possono di certo lasciarsi sfuggire lo sticker album, da completare con ben 204 figurine, di cui 24 metal.

Al suo interno è inoltre presente anche il grande poster del film Il Viaggio leggendario, da ultimare con 12 figurine. La collezione di stickers ritrae i momenti più divertenti dei DinsiemE: le loro avventure, le challenge più incredibili, gli scherzi più pazzi e i viaggi più magici. Il primo numero di DinsiemE - La Rivista Ufficiale, è disponibile in edicola e su Panini.it dal 29 marzo al prezzo di 4,90 €. L'album di sticker è già disponibile, anch'esso in edicola e su Panini.it al prezzo di 3,50 € (solo album) o 4,90 € (versione "starter pack", completa di album e due bustine).