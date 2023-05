Digman!: Comedy Central svela il trailer e la data di uscita della serie animata (VIDEO)

Scopriamo insieme quando Digman! sarà trasmessa su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) e quando invece sarà disponibile in streaming su Paramount+.

Comedy Central ha svelato la data di uscita e il primo trailer e la rosa delle guest star che appariranno nella nuova serie animata per adulti Digman!, la prima serie scritta e prodotta dall'attore e produttore vincitore di Emmy e Golden Globe Andy Samberg (Palm Springs), insieme al co-creatore e showrunner Neil Campbell (Brooklyn Nine-Nine). La serie sarà disponibile in prima TV italiana su Comedy Central (Canale Sky 129 e in streaming su NOW) dal 18 maggio alle 22.00 e sul servizio di streaming Paramount+ dal 9 giugno.

Gli episodi della serie animata, della durata di mezz'ora, sono ambientati in un mondo in cui gli archeologi sono le persone più cool del pianeta e grandi celebrità, con Samberg che presta la voce al protagonista, Rip Digman. Oltre al cast principale già annunciato, la serie, nel suo doppiaggio originale, vedrà la partecipazione di Clancy Brown, Andy Daly, Cole Escola, Harvey Guillén, Kirby, Marc Evan Jackson, Rachel Kaly, Kerri Kenney-Silver, Lauren Lapkus, Jane Lynch, Mike Mitchell, Kyle Mooney, Claudia O'Doherty, Lennon Parham, Daniel Radcliffe, Maya Rudolph, Paul Rust, Jason Schwartzman, Carl Tart, Joe Lo Truglio e Edgar Wright.

L'incredibile roaster di celebrità si unirà a Samberg e al cast ufficiale che vede tra i protagonisti Mitra Jouhari (Three Busy Debras), Tim Robinson (I Think You Should Leave), Dale Soules (Orange Is The New Black), Guz Khan (Our Flag Means Death),Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) e Tim Meadows (The Goldbergs). In Italia la serie verrà doppiata da alcuni dei protagonisti più amati della comicità Made in Italy, tra cui Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, insieme ad alcune delle voci più apprezzate dal pubblico come Maurizio Merluzzo, Neri Marcorè, Letizia Scifoni, Simone Crisari, Sara Ciocca, Marina Tagliaferri e Massimo Lopez.

La serie è ideata da Andy Samberg e Neil Campbell ed è prodotta dai CBS Studios insieme ad Ali Bell e al gruppo Party Over Here dei The Lonely Island. Titmouse è produttore esecutivo, insieme ai produttori Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina. Digman! si aggiunge alla collezione delle serie animate per adulti di MTV Entertainment, che comprende titoli già annunciati, tra cui Everybody Still Hates Chris, una versione animata ripresa dal popolare e pluripremiato show per famiglie Everybody Hates Chrisdella superstar Chris Rock, Jodie, uno spin-off cinematografico dell'iconico franchise di MTV Daria con Tracee Ellis Ross nel ruolo di protagonista, insieme al pluripremiato franchise di South Park e alla serie e al film Beavis and Butt-Head di Mike Judge, apprezzati dalla critica, Beavis & Butt-Head Do the Universe.