Dieter Brummer: la causa di morte dell'attore australiano

Dieter Brummer, star della soap australiana Home and Away, è tragicamente scomparso all'età di 45 anni. La causa di morte dell'attore non è ancora stata confermata ma la polizia del New South Wales ha trovato il corpo di Dieter nella sua casa di Glenhaven alle 13:30 circa, ora locale, del 24 luglio 2021.

I soccorritori sono stati chiamati da dei vicini preoccupati e quando sono arrivati gli agenti, secondo quanto riferito, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Dieter. Gli inquirenti sostengono che la sua morte "non sia ritenuta sospetta" e presto sarà preparato un rapporto con le informazioni del medico legale.

La notizia della morte di Dieter ha scioccato i fan di tutto il mondo ma, ovviamente, nessuno è rimasto ferito profondamente come la sua famiglia: in una dichiarazione recente le persone a lui più vicine hanno parlato della tragedia, aggiungendo che la sua morte ha avuto un enorme impatto su di loro.

In una dichiarazione rilasciata il 26 luglio 2021, secondo la BBC, la famiglia di Brummer ha dichiarato: "Abbiamo perso il nostro bello, talentoso, divertente, complicato e amato Dieter. Ha lasciato un enorme buco nelle nostre vite e il nostro mondo non sarà più lo stesso. Il nostro pensiero va a tutti voi che lo avete conosciuto e amato nel corso degli anni".