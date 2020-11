Diego Armando Maradona, Alberto Matano contro Cristiana Sinagra: "ha dato il consenso all'intervista"

Alberto Matano ha smentito Cristiana Sinagra: il giornalista ha dimostrato che la telefonata con l'ex compagna di Diego Armando Maradona è stata mandata in onda con il suo consenso.

Diego Armando Maradona con Cristiana Sinagra e il loro figlio Diego Jr.

Cristiana Sinagra è un ospite ricorrente del programma Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, la mamma di Diego Armando Junior ha iniziato a frequentare i salotti della conduttrice quando Diego Armando Maradona non aveva ancora riconosciuto il figlio. Barbara spesso ha rivendicato con orgoglio di essere stata l'artefice dell'avvicinamento tra padre e figlio. Venerdì pomeriggio Cristiana - una delle donne con le quali Diego Armando Maradona ha avuto una relazione - è stata contattata telefonicamente dalla D'Urso, qui la Sinagra ha attaccato, senza mai nominarlo esplicitamente, il programma di Alberto Matano: "Ho deciso di parlare solo con te anche se oggi ho scoperto che, rispondendo a un numero privato, è stata registrata a mia insaputa una telefonata che poi è andata in onda su un'altra rete nazionale - ha detto Cristiana - lo trovo vergognoso perché oggi non c'è più rispetto per niente, neanche per il dolore. E ti posso dire che non finirà qua perché la signora che mi ha registrato... non finirà qua sicuramente".

Maradona in una sequenza del documentario Maradona by Kusturica

Tutti hanno capito che il riferimento fosse a La vita in diretta, infatti il 25 novembre il rotocalco di Rai 1 aveva mandato in onda un servizio sulla vita di Diego Armando Maradona, una parte del quale era dedicato al rapporto con la Sinagra. Nel reportage si sentiva la telefonata in cui Cristiana, parlando con la giornalista, esprimeva tutto il suo dolore per la morte del padre di suo figlio.

Oggi Alberto Matano ha voluto dimostrare che l'intervista non era stata "rubata": il conduttore ha mandato in onda il video integrale in cui la giornalista della sua redazione ha intervistato Cristiana. In esso si sente la redattrice, prima di concludere la telefonata, chiedere esplicitamente il consenso della Sinagra: "Posso usare un pezzettino piccolo di questa chiacchierata per far vedere che ci sei?" e subito dopo si sente la risposta affermativa di Cristiana Sinagra.