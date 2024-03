Diane Guerrero e Juan Pablo Raba protagonisti dell'horror The Whistler

Diane Guerrero e Juan Pablo Raba saranno i protagonista dell'horror The Whistler. Il film, le cui riprese sono iniziate a Cali, in Colombia, racconta la storia dei genitori in lutto Nicole e Sebastian. Ancora sconvolti dalla perdita della figlia, la coppia eredita inaspettatamente una fattoria sperduta nelle pianure venezuelane, dove vengono presto trascinati in un mondo oscuro.

Diego Velasco (This Fool) dirige da una sceneggiatura di Carolina Paiz (Orange Is the New Black).

Guerrero è nota soprattutto per le sue interpretazioni in Orange is the New Black ed Encanto. Raba ha recitato nelle serie tv Narcors e Agents of S.H.I.E.L.D.

I 26 migliori film horror tratti da storie vere

I dettagli del film

La sinossi recita: "Nicole e Sebastian arrivano e trovano la fattoria invasa da misteriosi abusivi che sostengono di poter evocare gli spiriti. Mentre Sebastian tenta di cacciarli con la violenza, Nicole viene attirata nel loro mondo nel disperato tentativo di contattare la figlia morta. La coppia è costretta a confrontarsi non solo con il mondo degli spiriti, ma anche con i propri demoni interiori".

Hideout Pictures produce il film. Trevor O'Neil e Margaret Miller sono i produttori, mentre Shannon Houchins, Potsy Ponciroli e Noor Ahmed sono i produttori esecutivi. Anche Guerrero e Raba sono a bordo come produttori esecutivi.