Dexter: anche Michael Cyril Creighton nel cast del revival

Michael Cyril Creighton si aggiunge al cast del revival di Dexter che vedrà Michael C. Hall, la star originale della serie di Showtime, tornare nei panni del serial killer per dieci nuovi episodi.

A otto anni di distanza dalla sua conclusione, Dexter si prepara a tornare sul piccolo schermo. Risale ormai a diverse settimana fa l'annuncio riguardante un vero e proprio revival del fortunato show che ha visto protagonista Michael C. Hall per otto stagioni. Quando mancano pochi giorni all'inizio delle riprese, che si terranno nel Massachusetts, il progetto che ha entusiasmato i fan della serie continua a prendere forma.

Per quanto riguarda il cast, è stato ufficializzato l'ingresso di Michael Cyril Creighton, noto per la sua interpretazione di Patrick in High Maintenance e di Joe Crowleyne Il caso Spotlight. Ha recitato anche in The Post, Game Night e Billions. Creighton avrà un ruolo ricorrente nel revival che riunirà Michael C.Hall allo showrunner della serie originale Clyde Phillips. Nelle scorse settimane era stata annunciata anche la presenza di Clancy Brown come cattivo della serie, Julia Jones come capo della polizia, Alano Miller come sergente e allenatore di wrestling delle scuole superiori, Johnny Sequoya come la figlia di Julia e Jack Alcott come Randall, qualcuno con cui Dexter avrà un incontro importante. Oltre a Hall e Phillips, il gruppo dei produttori esecutivi include anche John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro, Scott Reynolds e Marcos Siega, l'ultimo dei quali dirigerà sei dei 10 episodi.

Il revival sarà ambientato 10 anni dopo che Dexter Morgan (Hall) è scomparso. Ora l'uomo vive sotto falso nome nello stato di New York, lontano dalla sua casa a Miami. Creighton, invece, apparirà in sette episodi nei panni di Fred Jr., il proprietario di Fred's Fish & Game, un negozio che ha ereditato da suo padre. È cresciuto a Iron Lake ed è un punto di riferimento in città, che tutti conoscono e amano, che si tratti di ballare insieme in una taverna locale o di cantare nel coro. È sposato con Brian, il pastore della piccola chiesa della città.

Intervenuto nel podcast Top 5 di The Hollywood Reporter, Phillips ha detto in precedenza: "Fondamentalmente ricominceremo da zero. Saranno trascorsi dieci anni. È una grande opportunità per scrivere un secondo finale". Lo sceneggiatore ha quindi notato che il revival offrirà l'opportunità di sistemare le cose del finale che i fan della serie hanno criticato in passato, ma ci tiene a specificare: "Non stiamo annullando nulla. Non tradiremo il pubblico dicendo 'Ops, era tutto un sogno'. Quello che è successo nei primi otto anni, è successo nei primi otto anni".