Detto Fatto, il tutorial sulla spesa sexy solleva l'indignazione dei social

A Detto Fatto Bianca Guaccero ha insegnato alle donne a fare la spesa in modo sexy: la conduttrice, con l'aiuto di una pole dancer, ha mostrato un tutorial per sedurre gli uomini al supermercato

Bufera su Detto Fatto per il tutorial sulla spesa sexy: Bianca Guaccero ha invitato una pole dancer per insegnare alle donne il modo per sedurre gli uomini al supermercato. Dal mondo della politica e del web si è alzato un coro di proteste.

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e in Italia Bianca Gueccero vuole insegnare alle donne il modo per sedurre gli uomini al supermercato. La conduttrice di Detto Fatto ha riportato indietro il calendario di decine di anni e ha invitato in studio la pole dancer Emily Angelillo per mostrare come, con i tacchi a spillo e le giuste movenze, le corsie dei supermercati possono essere un posto per rimorchiare uomini.

Armata di minigonna e carrello Emily spiega come debba comportarsi una donna del 2020 in un supermercato: "Con l'aiuto del carrello cammino con il ginocchio teso e vado in giro per le corsie che diventano il mio palcoscenico. Quando poi il prodotto si trova su una scaffalatura in alto senza arrampicarmi goffamente posso, per rendere un pochino più intrigante la situazione, alzare un pochino il ginocchio e questa è una opportunità". E se un prodotto dovesse cadere dallo scaffale? La pole dancer mostra subito alla conduttrice il modo per attirare l'attenzione accovacciandosi in maniera ammiccante.

Cecilia D'Elia, portavoce della conferenza delle donne democratiche, ha protestato contro il programma chiedendo l'intervento di Salini: "Non so se l'intenzione fosse ironica, ma quello che è andato in onda ieri su RaiDue, nel corso della trasmissione Detto Fatto offre un'immagine della donna stereotipata e indegna del servizio pubblico. la cosa, già grave in se, lo è resa ancora di più dal fatto che avveniva proprio alla vigilia della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. Salini e i dirigenti Rai devono rispondere di quanto accaduto all'opinione pubblica e alle donne. La Rai così non può andare avanti".

Selvaggia Lucarelli in un post su Facebook ha scritto "Benvenuti nel Medioevo". Molti utenti sul web hanno pubblicato una serie di post contro il tutorial. Un utente ha scritto: "A parte la volgarità e lo squallore del "tutorial" in questione, se davvero vi mancano i contenuti e siete messi così male da proporre queste idiozie, fate prima a chiuderlo il programma"

E ancora: "Ma veramente hanno fatto un tutorial alla Rai per fare la spesa in modo sexy? Quando quello per recuperare il senno? Chi devo spedire sulla Luna insieme ad Astolfo?"

Qualcuno richiede indietro la dignita: "ho fatto la spesa seguendo il vostro #tutorial Per favore ora potete spiegarmi come si riconquista la dignità?"

La pessima scelta di Detto Fatto ha oltrepassato i nostri confini.