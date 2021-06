Detectives, da stasera su Rai2 il nuovo programma true crime: il delitto Simmi nella prima puntata

Stasera su Rai2, in seconda serata, prende il via Detectives, il programma 'true crime' condotto da Giuseppe Rinaldi in collaborazione con la Polizia di Stato: la morte di Flavio Simmi nella prima puntata.

Stasera su Rai2, alle 23:00 circa, prende il via Detectives, il nuovo programma "true crime" condotto da Giuseppe Rinaldi, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, che mette al centro del racconto gli investigatori che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, noti e meno noti, analizzati attraverso i reali documenti d'indagine.

Casi risolti che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o cold case che ancora aspettano di essere risolti. Sei puntate, con una trama narrativa avvincente, ripercorreranno dal principio le indagini attraverso i documenti originali, il racconto dei testimoni, la ricostruzione dei fatti, tutte le evidenze raccolte nell'indagine giudiziaria e materiali audio/video/fotografici spesso inediti, con il supporto di esperti e neuropsichiatri di fama internazionale. Un racconto fortemente ancorato ai fatti, reso credibile proprio dal coinvolgimento e dalla collaborazione attiva della Polizia di Stato che rende il programma una assoluta novità nel panorama tv crime italiano.

La prima puntata di Detectives - Casi risolti e irrisolti è incentrata sul delitto Simmi, un caso irrisolto del 2011 avvenuto a Roma. In studio Giuseppe Rinaldi, insieme al dirigente della Polizia di Stato Stefano Signoretti, all'epoca capo della squadra omicidi della Capitale, ripercorrono la storia dell'indagine con i tanti colpi di scena, e della vittima, Flavio Simmi, 33 anni, freddato in strada nel cuore del quartiere Prati in pieno giorno con sette colpi di arma da fuoco: una vera e propria esecuzione.

Il programma si avvarrà, in esclusiva per tre delle sei puntate, della preziosa consulenza dell'ex profiler dell'F.B.I., Jim Clemente, per la prima volta in tv in Italia. L'ispiratore e consulente di Criminal Minds, la famosa serie true crime americana, in collegamento da Los Angeles, traccerà i profili criminali dei possibili assassini dei cold case, dopo un accurato studio dei fascicoli d'indagine raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato.