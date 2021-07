Detectives: l'omicidio di Pasqualina Labarbuta nella quarta puntata, stasera su Rai2

Nuovo appuntamento con Detectives - in onda stasera su Rai2 alle 22:40 - la trasmissione di approfondimento giornalistico, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato che mette al centro del racconto gli investigatori che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, ripercorsi ed analizzati, attraverso i reali documenti d'indagine.

Nella quarta puntata Giuseppe Rinaldi, con la presenza in studio del Dirigente della Polizia di Stato Salvatore Anania, affronterà l'inspiegabile delitto di Pasqualina Labarbuta, 37 anni, accoltellata al cuore in pieno giorno in un giardino pubblico nella periferia di Milano. Le prime ipotesi degli inquirenti sono un tentativo di rapina o un'aggressione sessuale andate male, anche se la borsa, il portafoglio e il cellulare di Pasqualina, erano ancora lì, insieme al coltello che ha posto fine alla sua vita, e lasciato orfani i suoi tre figli. È possibile che la vittima conoscesse il suo omicida o che avesse addirittura un appuntamento con lui ai giardinetti?

Nel corso della puntata si ripercorreranno le varie piste investigative che purtroppo ancora oggi non hanno individuato un colpevole. Le accurate indagini condotte fino a oggi su questo caso, sono state ulteriormente supportate da una importante novità investigativa. I tecnici della Polizia Scientifica Nazionale infatti, coordinati dal Dottor Luigi Rinella, sono tornati 12 anni dopo sul luogo del delitto e, grazie alle nuove tecnologie virtuali 3D, hanno elaborato una nuova ricostruzione tridimensionale della scena del crimine. Anche per questo caso, Jim Clemente, ex profiler dell'F.B.I., e consulente della famosa serie true crime americana Criminal Minds, sarà in collegamento da Los Angeles e traccerà il profilo del possibile assassino.