Detective Conan: The Culprit Hanzawa, su Netflix in streaming da oggi

**Detective Conan: The Culprit Hanzawa, spin off del manga originale di Gosho Aoyama, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa è un vero e proprio spin off del manga originale di Gosho Aoyama, scritto e illustrato da Mayuko Kanba: a Beika Town imperversa la malavita. Sulla città con un tasso di criminalità tra i più alti al mondo scende un'ombra nera con l'obiettivo di uccidere un uomo. Così uno dei personaggi più importanti del Detective Conan prende il ruolo di protagonista. Il nome di questa persona vestita in calzamaglia e con un'intelligenza sopraffina è... Culprit Hanzawa! O forse è solo uno pseudonimo?

Il 4 ottobre 2021 è stato annunciato che il manga avrebbe ricevuto un adattamento anime, e nel novembre 2021, all'evento virtuale Festival Japan di Netflix, è stato rivelato che avrebbero trasmesso in streaming la serie proprio sul portale. Lo show è prodotto da TMS Entertainment e diretto da Akitaro Daichi, con il design dei personaggi curato da Fu Chisaka e la musica composta da Jun Abe e Seiji Muto. La serie è andata precedentemente in onda su Tokyo MX, ytv e BS Nippon dal 4 ottobre al 20 dicembre 2022 con la sigla di apertura "Tsukamaete, Konya" di Leon Niihama e la sigla finale Secret, voice of my heart di Mai Kuraki.