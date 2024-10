Denis Villeneuve: il regista di Dune premiato con la Legion d'onore

Il regista Denis Villeneuve ha ricevuto dal Ministro della Cultura francese la prestigiosa Legion d'onore.

Il filmmaker ha ricevuto il riconoscimento a Parigi, dalle mani di Rachida Dati, grazie al successo ottenuto nella sua carriera cinematografica.

Il riconoscimento assegnato al regista

Denis Villeneuve, il regista canadese, è diventato poche ore fa Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere.

Dati ha condiviso la sua soddisfazione nel poter premiare il filmmaker, aggiungendo: "Questa onorificenza riconosce il suo immenso talento, la sua carriera, e i suoi lavori che contribuiscono all'impatto globale dei talenti cinematografici che parlano francese".

In carriera Villeneuve ha diretto film come Arrival, Blade Runner 2049, Sicario e Dune, di cui è recentemente arrivata nelle sale di tutto il mondo la seconda parte.

Denis Villeneuve : décoré des insignes de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres



Il prossimo film di Denis Villeneuve?

Il regista canadese, come rivelato recentemente, sta lavorando allo sviluppo del terzo film tratto dalla saga di Dune. Messia, tuttavia, non sarà il capitolo conclusivo di una trilogia, ma la sua natura sarà maggiormente "indipendente", portando nelle sale una storia ambientata un decennio dopo gli eventi raccontati nel primo romanzo.

Nonostante Frank Herbert abbia scritto numerosi libri che compongono la saga, Villeneuve ha già anticipato che non ha intenzione di occuparsi della regia di ulteriori progetti, passando il testimone ad altri colleghi: "Se riusciremo a realizzare Messia di Dune, avrò trascorso molti anni su Arrakis e mi piacerebbe occuparmi di qualcos'altro. Penso che sarebbe una buona idea per me assicurarmi che, in Messia, ci siano i semi dei progetti futuri perché sono libri bellissimi. Sono più difficili da adattare. Diventano sempre più esoterici. È un po' più complicato adattarsi, ma non chiuderò la porta. Non lo farò da solo, ma potrebbe accadere con qualcun altro".