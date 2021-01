Demián Bichir ricorda sua moglie scomparsa: "Avrei bisogno di te ora più che mai"

La star Demián Bichir ha voluto ricordare la sua defunta moglie, Stefanie Sherk, nel giorno del suo compleanno, dedicandole un messaggio commovente sui suoi social: "Avrei bisogno di te, saresti necessaria in questi tempi straordinari".

Demián Bichir, una delle star di The Hateful Eight, ha reso omaggio alla sua defunta moglie Stefanie Sherk, scrivendo: "Proprio nel giorno del tuo compleanno e in ogni giorno delle nostre vite, ti amiamo tutti e ci manca il tuo bel sorriso sincero, profondamente. Avrei bisogno di te, saresti necessaria in questi tempi straordinari", ha scritto l'attore, pubblicando una foto di sua moglie. "Per sempre amata, Stefanie Sherk."

Stefanie Sherk è morta nell'aprile 2019 all'età di 37 anni. Secondo le ultime ricostruzioni pubblicate sulla rivista E!, la moglie dell'attore messicano si sarebbe suicidata. La conferma è arrivata dal medico legale della contea di Los Angeles, che ha convalidato la terribile notizia: la 37enne sarebbe annegata nella piscina della sua villa di Sherman Oaks, distretto di Los Angeles, California, ma la modella canadese soffriva di depressione. A trovare il corpo della donna priva di vita, sarebbe stato il marito la sera del 12 aprile dopo essere rientrato a casa.

Dopo la morte della moglie, Bichir ha rilasciato un'intervista per il magazine Deadline in cui si è aperto per la prima volta sulla perdita di Stefanie:

"Quando perdi una persona cara così come ho perso la mia bellissima moglie, il tempo si ferma. Niente ha senso per un lungo periodo di tempo" ha detto Bichir. "Continuiamo il nostro percorso verso la guarigione. Il lutto e il funerale non sono stati momenti facili da vivere e ci vorrà tutta la vita per superare la perdita di un essere umano così bello, la nostra amata Stefanie Sherk."