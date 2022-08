Deepa & Anoop, su Netflix in streaming da oggi

Deepa & Anoop, la serie animata con una solare bimba indiana e il suo elefante, arriva con la prima stagione su Netflix in streaming a partire da oggi 15 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Creata dall'acclamato maestro dell'animazione di Bollywood Munjal Shroff, dalla sceneggiatrice Lisa Goldman e dalla produttrice Heather Kenyon, Deepa & Anoop è la prima serie tv animata in collaborazione con la Mattel. La serie, colorata e ricca di musica, segue le avventure della piccola Deepa e del suo migliore amico Anoop, un elefantino cambiacolore. La divertente coppia rende indimenticabili le permanenze degli ospiti al Mango Maner, il bed and breakfast gestito dalla famiglia di Deepa.

In ogni episodio c'è un vero e proprio numero di Bollywood, in cui Deepa e Anoop, per risolvere dei semplicissimi problemi nei modi più creativi possibili, sono i completi protagonisti. Nella prima stagione dello show ci sono ben 18 canzoni originali e performance di ballo, molte delle quali presentate in puro stile Bollywood. Tra le voci originali troviamo attori di diretta discendenza indiana, da Pavan Bharaj a Veena Sood e Ana Sani.