Dedalus: al via le riprese del thriller con Matilde Gioli, Gian Marco Tognazzi e Giulio Beranek

Sono in corso le riprese di Dedalus, thriller di Gianluca Manzetti che attinge a piene mani al mondo del web e dei content creator per dar vita a un gioco mortale.

Camaleo e Eagle Pictures hanno annunciato l'inizio delle riprese di Dedalus, thriller diretto da Gianluca Manzetti, con Luka Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti, Stella Pecollo, e con Gian Marco Tognazzi e l'amichevole partecipazione di Carolina Rey.

Il film è prodotto da Camaleo, Weekend Films e da Eagle Pictures. L'opera è realizzata in co- produzione con la spagnola Koboflopi e la polacca Agresywna Banda, con il sostegno del MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e Regione Lazio - Lazio Cinema International. Le riprese dureranno 5 settimane e si svolgeranno a Roma e dintorni, tra cui la location di Castello Brancaccio e i sotterranei del Parco della Caffarella.

Gianluca Manzetti, già assistente alla regia di Sollima, Ozpetek e a capo della seconda unità di Dampyr, in questa opera seconda racconta con i toni del thriller un pericoloso social game in cui sei content creator in uno spazio isolato dove si trovano a competere in stile Squid Game in giochi sempre più pericolosi dove tutti diventeranno sia carnefici che vittime.

La sinossi di Dedalus

Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda sono i sei content creator selezionati per partecipare a DEDALUS, un nuovo social game che promette di ridefinire il mondo del Web 3.0 e rendere ricco e famoso il vincitore. Rinchiusi in un'arena isolata, i concorrenti partecipano a giochi che via via si rivelano sempre più pericolosi. Quello che sembrava un semplice gioco si trasforma lentamente in qualcosa di completamente diverso, e i creator, da concorrenti, si ritrovano ora ad essere sia carnefici che vittime di un'elaborata vendetta.