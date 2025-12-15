De Gaulle: svelato il primo teaser dell'ambizioso progetto biografico

Pathé ha condiviso il primo teaser trailer dell'ambizioso progetto dedicato alla vita di Charles De Gaulle che, dopo cinque anni dall'inizio del suo sviluppo, arriverà suddiviso in due parti a giugno e luglio.

Il primo capitolo, intitolato Tilting Iron, debutterà nelle sale francesi il 10 giugno, mentre il secondo, The Sovereign Edge, sarà distribuito in patria il 3 luglio.

I dettagli dei film

Il progetto biografico è stato diretto da Antonin Baudry ed è stato descritto come una "saga storica e un thriller geopolitico".

Al centro dei due film ci saranno degli eventi che hanno segnato le sorti della seconda Guerra mondiale dalla prospettiva del generale Charles de Gaulle e da quella degli uomini e delle donne che si sono rifiutati di arrendersi mentre la nazione francese stava andando a pezzi.

La storia portata sul grande schermo prenderà il via nel giugno 1960, seguendo De Gaulle che fugge a Londra, coinvinto che la battaglia per la Francia non è finita o perduta.

Il cast di De Gaulle

Nel cast ci sono Simon Abkarian, Simon Russell Beale che avrà il ruolo di Winston Churchill, Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz, Niels Schneider and Karim Leklou, Florian Lesieur e Anamaria Vartolomei.

La sceneggiatura si basa sul libro De Gaulle: A Certain Idea of France scritto da Julian Jackson, uno dei saggi più apprezzati dagli storici e dai critici.

Baudry, parlando del film, ha dichiarato: "Spesso mi sono chiesto che tipo di persona fosse necessaria per rifiutare di arrendersi nel 1940, per disobbedire al proprio governo e al tempo stesso dedicare la propria vita alla Francia. Poche persone possono farlo. Sono rimasto affascinato da queste persone, al punto che volevo realizzare non un solo film, ma due".