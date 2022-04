DC Entertainment potrebbe affrontare importanti cambiamenti ispirandosi ai Marvel Studios

Dopo la fusione tra Warner Bros e Discovery, DC Entertainment sembra stia per affrontare importanti cambiamenti in parte ispirati alla strategia e alla gestione dei Marvel Studios.

DC Entertainment sembra affronterà numerosi cambiamenti in vista della fusione tra WarnerMedia e Discovery.

L'obiettivo sembra quello di individuare una persona che assuma un ruolo simile a quello di Kevin Feige tra le fila dei Marvel Studios.

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha incontrato, secondo quanto dichiarato da Variety, gli executive per capire come migliorare la situazione di DC Entertainment e i progetti legati ai fumetti, ai film, alle serie televisive e ai videogiochi. L'amministratore delegato avrebbe incontrato alcune persone per provare a trovare un candidato ideale per diventare la figura centrale per i contenuti della DC.

Tra i nomi emersi ci sono quelle di Emma Watts, in precedenza a capo di 20th Century Studios e Paramount, e l'obiettivo sarebbe quello di puntare a qualcuno con esperienza nel settore dal punto di vista economico e finanziario, non dando quindi priorità agli aspetti creativi.

Tra le critiche avanzate negli ultimi anni ai progetti della DC c'è quella che mancherebbe una strategia legata al brand e una coerenza dal punto di vista creativo.

Un cambiamento di questo tipo potrebbe avere importanti conseguenze su DC Films, sui progetti in fase di sviluppo per HBO Max e per i fumetti pubblicati settimanalmente da DC Comics.

Tra i tanti lungometraggi che devono ancora arrivare nelle sale o in streaming, o sono in fase di sviluppo, ci sono Black Adam, Wonder Woman 3, The Flash, Batgirl, Blue Beetle e Zatanna. Per il piccolo schermo, invece, ci sono la serie dedicata al Pinguino e nata come spinoff di The Batman, Green Lantern e Strange Adventures.