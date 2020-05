Daydreamer - Le ali del sogno: quando inizia su Canale 5 la soap con Can Yaman

Daydreamer - Le ali del sogno, la soap con cui Can Yaman torna su Canale 5, ha finalmente una data di inizio: dal 10 giugno l'attore turco che ha conquistato il cuore delle spettatrici con Bitter Sweet si prepara a tornare dalle parti di Mediaset.

Canale 5 ha dunque deciso di non lasciare un attimo di "tregua" agli affezionati dei suoi palinsesti pomeridiani e così, un giorno dopo la conclusione di Uomini e Donne, prenderà il via la nuova soap turca. Come il promo mandato in onda sulla rete diretta da Giancarlo Scheri aveva già anticipato a metà maggio, è proprio giugno il mese scelto per dare il via alla nuova produzione Gold Film per la rete turca Star TV.

Daydreamer - Le ali del sogno, composta da 51 episodi, andrà in onda, in prima visione assoluta, dal 10 giugno, dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:45.

Erkenci Kuş, questo il titolo originale, porterà in scena un calembour di emozioni, intrighi e passione, ma soprattutto Can Yaman, il sex symbol protagonista di Bitter Sweet, tanto amato in Italia e che tanto ama il Bel Paese (dove è stato anche ospite di Maria De Filippi e Barbara D'Urso, dimostrando tra l'altro di saper parlare piuttosto bene la nostra lingua). In Daydreamer - Le ali del sogno lo vedremo nei panni di Can Divit, fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno a Instanbul rileva l'attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro. Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can...

Nel cast della soap è presente anche un altro volto molto amato dal pubblico italiano: quello di Oznur Serceler, vista in Bitter Sweet, che in Daydreamer è Leyla, la sorella di Sanem.