Dayane Mello a pranzo con la mamma dell'ex Carlo Beretta, fidanzato di Giulia De Lellis

Dayane Mello e la mamma di Carlo Beretta, suo ex fidanzato, si sono incontrate a pranzo, confermando l'ottimo rapporto che le lega, nonostante il giocane imprenditore sia ora legato a Giulia De Lellis.

Mentre Carlo Beretta è volato alle Canarie per raggiungere la sua attuale compagna, impegnata nella conduzione di Love Island, la sua ex fidanzata, Dayane Mello, non solo da qualche giorno ha ricominciato a seguirlo sui social, ma ieri ha passato un tranquillo pranzo domenicale con la mamma e la nonna.

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5, era stata proprio la modella brasiliana a parlare dei rapporti con i familiari del suo ex, rimasti ottimi. E ieri ne abbiamo avuto la conferma: Dayane è andata a pranzo con Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo, e con Mariella Calvesi, la nonna del suo ex. L'incontro è stato ampiamente documentato sul social dalla stessa modella brasiliana che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram le foto di questo pranzo tutto al femminile. La signora Gnutti Beretta ha ripostato le storie scrivendo "Bella sorpresa".

La madre di Carlo Beretta è rimasta molto legata all'ex di suo figlio tanto che, secondo il settimanale Chi, durante la finale del Grande Fratello Vip 5, aveva chiesto ai suoi amici di sostenere e votare Dayane (alla fine la Mello si è qulificata al quarto posto). I fan hanno notato che da alcuni giorni Dayane ha anche ripreso a seguire Carlo sui social ma l'imprenditore non ha ancora ricambiato il gesto.