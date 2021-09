Dayane Mello in lacrime a La Fazenda dopo le molestie: “vorrei solo essere felice”

Dayane Mello sempre più in crisi a La Fazenda: la modella dopo essere stata molestata, ha pianto ripensando alla sua vita e al modo in cui deve continuare a sostenere la sua famiglia.

Dopo 6 mesi di Grande Fratello Vip Dayane Mello ha accettato la proposta di partecipare a La Fazenda, la versione brasiliana del reality La Fattoria. La modella nei giorni scorsi è stata molestata da uno dei concorrenti: dopo un party Nego Do Borel ha allungato le mani di notte, poi, dopo il rifiuto, le ha lanciato contro un secchio. Nonostante le varie proteste la produzione non ha preso provvedimenti, Nego, secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha a suo carico tre denunce per molestie anche fuori dal reality.

Mentre alcuni fan si sono mibilitati per far uscire la Mello dal reality, ed alcuni suoi ex coinquilini, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, le hanno espresso la loro solidarietà, Dayane ha avuto un momento di difficoltà ed è scoppiata a piangere con Aline Mineiro, un'altra concorrente.

La modella brasiliana ha affrontato argomenti già toccati al Grande Fratello Vip 5, ma che restano un nervo scoperto: che quest'anno ha perso il fratello minore e la madre. "Vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo. Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia". La Mello ha spiegato che quello che fa, compreso il reality, è una conseguenza di questa situazione "ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare proprio io perché mi vedono come la più forte".