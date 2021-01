Dayane Mello: il fratello Juliano contro la madre dopo la sorpresa sgradita del Grande Fratello Vip (VIDEO)

La brutta sorpresa fatta dalla madre a Dayane Mello, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è piaciuta affatto neppure al fratello Juliano, che ha replicato in un video.

Ha creato indignazione la sorpresa fatta dal Grande Fratello Vip a Dayane Mello, anche nel fratello Juliano, che ha attaccato duramente la madre in un video diffuso via social subito dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5.

Annunciato nel pomeriggio sui social del reality, "l'incontro" solo virtuale tra la modella e la mamma - il primo dopo 18 anni - ha attirato da subito molte critiche: Dayane ha infatti sempre raccontato di essere stata abbandonata dalla madre, ex prostituta, insieme ad altri 10 fratelli, di avere patito la fame, di essere cresciuta nella miseria nei primi anni di vita, fino a quando il padre, arrivato per portare via il fratello Juliano, di poco più grande, ha deciso di tirar fuori da quella situazione anche lei.

La modella ha anche sempre affermato di non essere neppure sicura di quanti anni avesse quando tutto questo è successo, forse 5 anni, forse no.

A chiarire il dubbio sull'età ci ha pensato ieri sera la mamma - Dayane aveva 7 anni quando è andata a vivere con il padre, Juliano e la nonna paterna - ma il suo intervento non voleva in alcun modo essere conciliatorio verso la figlia: la signora ha infatti sostenuto che la bella modella abbia raccontato diverse bugie davanti alle telecamere, anzitutto rispetto alla sua presunta prostituzione, in secondo luogo rispetto all'essere stata abbandonata insieme ai fratelli.

Se la reazione di Dayane a quelle parole è stata apparentemente di apparente freddezza e di assoluto spaesamento, a difendere la sua versione dei fatti ci ha pensato il fratello Juliano direttamente dal Brasile.

Solitamente restio ad apparire in pubblico, il ragazzo ha voluto prendere la parola e, in un video diffuso attraverso Instagram, avvalersi del diritto di replica: "È con un sacco di dolore che faccio questo video. Per continuare a difendere le nostre origini, difendere le parole che ha detto Dayane, quello che abbiamo passato io e Dayane lo sappiamo solo noi. È per me un grande peccato che una persona che non è stata presente nella nostra vita per tutto questo tempo ora voglia riapparire. E continui a farci dei danni, abbiamo sofferto mentalmente e psicologicamente per tutto quello che abbiamo passato, eppure questa persona pensa di avere il diritto di mentire sui nostri trascorsi. Ho il diritto di rispondere, registrando questo video, ho il diritto di dire la verità, completamente. Fin dalla nostra infanzia siamo stati abbandonati e affamati, e mi sono preso cura di quattro fratelli più piccoli di me, siamo stati abbandonati".

La replica di Juliano ha fatto immediatamente il giro dei social, ma basterà questo per convincere gli autori del Grande Fratello Vip 5 a mostrare il video se non nella puntata di lunedì almeno a Dayane? Il fandom della modella, sempre più numeroso in Brasile e in Italia, lo richiede a gran voce.