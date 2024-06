Davos 1917 è la nuova serie tv di spionaggio da stasera su Canale 5: quante puntate sono, la trama, il cast

Johanna Gabathuler, infermiera svizzera di ritorno a casa dopo aver prestato servizio in Francia durante la Grande Guerra, si troverà coinvolta per amore in una storia di spionaggio in Davos 1917, la serie tv al via stasera su Canale 5

Arriva anche in Italia la serie tv Davos 1917, la costosa (con un budget di oltre 18 milioni di euro) spy story coprodotta da Svizzera e Germania. Da stasera su Canale 5, in prima serata, il pubblico potrà tornare indietro alla Prima Guerra mondiale e alle vicende delle infermiere svizzere che prestarono servizio in Francia durante quegli anni terribili.

Da quante puntate è composta e quando andranno in onda

Davos 1917 (nella versione italiana semplicemente Davos)è formata da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Canale 5 li manderà in onda nel corso di tre prime serate.

Oltre a oggi, mercoledì 19 giugno, la serie di spionaggio tornerà in TV anche mercoledì 26 giugno e mercoledì 3 luglio, sempre nella prima serata dell'ammiraglia Mediaset.

Oltre che in TV Davos saeà visibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity, disponibile per la visione in contemporanea alla messa in onda oppure on demand nei giorni successivi.

Davos: trama della prima puntata

Johanna Gabathuler, figlia del proprietario di un hotel nella cittadina svizzera di Davos, è un'infermiera di ritorno da Verdun. Dal suo amore con un soldato tedesco morto in trincea sta per nascere la piccola Elli, ma per la famiglia è un disonore. Quando Johanna partorisce sua sorella Mathilde, d'accordo con il padre, le porta via la bambina.

La ragazza continua a lavorare come infermiera nell'hotel di famiglia, diventato nel frattempo una casa di cura. Qui fa la conoscenza di Ilse, una spia tedesca, e del dottor Mangold.

È proprio Ilse a dare a Johanna la speranza di ritrovare sua figlia, ma in cambio di preziose informazione deve aiutarla nella sua attività di spionaggio. A Johanna dunque il compito di carpire tutti i segreti degli altri clienti della casa di cura, in particolare quelli del generale britannico Taylor.

Passano le settimane e, mentre la ragazza acquista sempre più fiducia in se stessa sul piano professionale, sotto lo sguardo ammirato del dottor Mangold, suo padre convince Thanner Grossrat ad acquistare una grossa quota del Cronwald, l'hotel di famiglia. Il destino di Johanna sembra così inevitabilmente già scritto, essendo Thanner anche il suo promesso sposo.

Durante il ballo di Capodanno organizzato a Davos dalla principessa russa Olga Belova, il dottor Mangold invita la ragazza a ballare. Infastidito dal chiacchiericcio generato da un simile gesto, Thanner, una volta soli, maltratta Johanna e le impone di smettere di lavorare una volta celebrate le nozze. In questo modo sarà più facile tenerla lontana da Mangold.

Il cast della serie svizzero-tedesca

Protagonista di Davos 1917 è un volto già assai noto per il pubblico di Canale 5: nei panni di Johanna c'è infatti Dominique Devenport, la stessa attrice che interpreta Sissi nell'omonimo mineserie (andata in onda l'11 e 13 giugno sull'ammiraglia Mediaset con la terza stagione, ora disponibile in streaming). Nei panni dell'infermiera svizzera, la Devenport ha vinto il Prix Swissperform 2024, come Beste Hauptrolle (miglior attrice).

La contessa Ilse von Hausner, la donna che spingerà Johanna a diventare una spia per i tedeschi, ha il volto di Jeannette Hain, David Kross interpreta invece il Dr. Mangold, il chirurgo di cui la ragazza si innamora. Anche lui nasconde un segreto e l'infermiera sarà proprio una delle poche persone a conoscerlo.