David McCallum, Ducky in NCIS, è morto a 90 anni

David McCallum, conosciuto dai fan per aver recitato in NCIS con il ruolo di Donald "Ducky" Mallard, è morto all'età di 90 anni.

Il decesso è avvenuto in modo pacifico nella mattina del 25 settembre per cause naturale, presso il New York Presbyterian Hospital.

Il triste annuncio

Steven D. Binder e David North, produttori di NCIS - Unità anticrimine, hanno dichiarato: "Per oltre venti anni, David McCallum si è fatto amare dagli spettatori intorno al mondo interpretando il saggio, strano, e alle volte enigmatico, Dottor Donald "Ducky" Mallard. Ma, per quanto i suoi fan possano averlo amato, chi ha lavorato al suo fianco lo amava ancora di più. Era uno studioso e un gentleman, sempre gentile, un professionista e una persona che non perdeva mai l'occasione per fare una battuta. Dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era inoltre famiglia e ci mancherà profondamente".

McCallum era nato a Glasgow, in Scozia, il 19 settembre 1933, e dopo aver studiato musica si era dedicato al teatro, studiando alla Royal Academy of Dramatic Arts. Negli anni '60 si era poi trasferito in America, ottenendo il ruolo di Illya Kuryakin nella serie The Man from UNCLE.

Durante la carriera ha continuato a dedicarsi alla recitazione e alla musica, scrivendo nel 2016 il suo primo romanzo, Once a Crooked Man.