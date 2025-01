David Lynch ricordato ai WGA Awards 2025 con il premio postumo alla carriera

David Lynch riceverà un premio postumo: il Laurel Award 2025 assegnato dal sindacato degli sceneggiatori americani.

In un comunicato è stato rivelato che lo sceneggiatore e regista era stato informato dell'importante riconoscimento prima della sua morte, avvenuta il 15 gennaio.

Il premio assegnato a Lynch

Il 15 febbraio, durante la cerimonia di consegna dei WGA Awards 2025, sarà Kyle MacLachlan, star di I segreti di Twin Peaks e Velluto Blu, a presentare il momento in onore di David Lynch.

Il premio alla carriera assegnato dal sindacato sceneggiatori viene dato a chi ha contribuito in modo significativo alla professione e ha fatto compiere dei passi in avanti alle opere destinate al grande schermo.

Meredith Stiehm, presidente di WGA, ha dichiarato: "La visione senza compressi dello sceneggiatore e regista David Lynch è andata oltre i confini del filmmaking. Siamo orgogliosi nell'onorare lui e la sua eredità nel mondo del cinema".

La carriera del filmmaker

Lynch aveva realizzato il suo primo film, Eraserhead - La mente che cancella, nel 1977, che ha attirato l'attenzione di Stuart Corfled, assistente personale di Mel Brooks che lo ha quindi assunto per co-scrivere e dirigere The Elephant Man.

Negli anni '80 il filmmaker ha realizzato Dune, e l'apprezzato Velluto blu che ha ottenuto una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Regia. Nel decennio successivo ha poi debuttato la serie cult Twin Peacks, che ha portato inoltre alla produzione del film prequel Fuoco cammina con me.

Tra le opere più recenti del regista ci sono poi Lost Highway, Inland Empire e la terza stagione di Twin Peaks.

Il regista è morto all'età di 78 anni, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute.