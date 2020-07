David Lynch: un nuovo progetto in lavorazione?

David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo.

David Lynch a Lucca davanti alle sue Small Stories nella mostra Lost Visions, a lui dedicata

David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo. Chiacchierando con The Daily Beast a proposito del suo nuovo canale YouTube, dove carica ogni giorno video di vario genere, tra cui le sue riflessioni sul meteo, il regista ha risposto così alla domanda su eventuali nuovi progetti per lo schermo, grande o piccolo che sia: "Potrebbero esserci cose in arrivo che comporterebbero meno tempo a disposizione per il canale." Una frase molto vaga, che può significare tutto e il contrario di tutto, ma già più concreta rispetto a qualche mese fa, quando Lynch smentì una possibile collaborazione con Netflix dopo che la piattaforma aveva caricato un suo cortometraggio inedito.

All'intervista di cui sopra ha contribuito anche la produttrice Sabrina S. Sutherland, la quale ha affermato di voler assumere una troupe più inclusiva qualora si manifestasse un nuovo progetto a cui lavorare, e anche questo può essere interpretato come un indizio circa qualcosa di più o meno concreto in un futuro prossimo.

David Lynch è inattivo al cinema dal 2006, quando è uscito Inland Empire, la cui prima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia coincise con la consegna del Leone d'Oro alla carriera. Nel 2017, come evento speciale per i settant'anni della kermesse, ha accompagnato al Festival di Cannes i primi due episodi della terza stagione de I segreti di Twin Peaks, da lui stesso definita un film di diciotto ore (e successivamente inclusa in classifiche di fine anno su testate come i Cahiers du Cinéma).

All'inizio del 2020 è stato caricato su Netflix un corto risalente a qualche anno prima, You Don't Know Jack, e in quel periodo si cominciò a ipotizzare che fosse in corso una collaborazione tra il regista e il servizio di streaming, forse per una quarta stagione del serial di culto. Lynch però ha smentito categoricamente la cosa ai tempi, dicendo all'Hollywood Reporter che "se anche le voci fossero vere, non sta accadendo nulla."