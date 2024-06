David Duchovny sapeva che Angelina Jolie sarebbe diventata una star: "L'ho capito durante un provino"

David Duchovny ha capito sin da subito il grande talento di Angelina Jolie, dal momento in cui si sono incontrati per la prima volta. L'attrice da metà degli anni '90 in poi ha iniziato un'ascesa inarrestabile nel gotha di Hollywood.

Conosciuto per il ruolo del detective Fox Mulder in X-Files, Duchovny nel corso della sua carriera è stato apprezzato soprattutto per i personaggi interpretati sul piccolo schermo ma ha recitato anche in parecchi lungometraggi per il cinema, anche insieme ad Angelina Jolie.

Il provino

Duchovny e Jolie recitarono nel thriller del 1997, Playing God diretto da Andy Wilson, con Timothy Hutton e Michael Massee. Ospite di recente all'Andy Cohen Live, l'attore ha raccontato in che modo aveva capito sin dall'inizio che la sua collega sarebbe diventata una star di Hollywood:"Mi sembra di aver scoperto Angelina Jolie. Stavo facendo il casting, ne facevo parte, non l'ho scoperta io ma è arrivata e ho subito capito che sarebbe diventata una star del cinema e ho detto a tutti che dovevano assolutamente scritturarla".

Angelina Jolie è Lara Croft in Tomb Raider

Playing God raccontava la storia di Eugene Sands (David Duchovny), un chirurgo caduto in disgrazia che si reinventa come 'medico per ferite d'arma da fuoco' per dei criminali, mentre Angelina Jolie interpreta Claire, una delle fidanzate dei criminali. In un'intervista risalente al 1997 per Interview, Jolie aveva descritto così il suo ruolo:"Era molto rock 'n' roll, divertente, rumoroso, in cui potevi dire quello che volevi, vestirti in modo selvaggio e amare in modo selvaggio. Quel tipo di fantasia".

All'epoca, Angelina Jolie aveva 22 anni:"All'età che ho" disse all'epoca "a volte mi sento come una ragazzina punk quando arrivo in certi set ma non questa volta. Mi sentivo molto donna". Nel cast del film anche Peter Stormare, Andrew Tiernan, Gary Dourdan e John Hawkes. Tre anni dopo Jolie avrebbe vinto il suo primo Oscar per Ragazze interrotte mentre nel 2001 sarebbe diventata famosa in tutto il mondo grazie al personaggio di Lara Croft in Tomb Raider.