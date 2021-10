David Duchovny nel cast della commedia diretta da Kenya Barris per Netflix

L'attore David Duchovny è entrato a far parte del cast della nuova commedia diretta da Kenya Barris per Netflix.

David Duchovny e Nia Long sono entrati a far parte del cast della nuova commedia diretta da Kenya Barris che verrà realizzata per Netflix.

Il progetto avrà come protagonista Jonah Hill e Lauren London e non ha ancora un titolo ufficiale.

Il film racconterà la storia di una coppia (Jonah Hill e Lauren London) e le loro famiglie, che si ritrovano a esaminare il concetto di amore moderno e le dinamiche sociali in mezzo a culture in contrasto, aspettative sociali e differenze generazionali.

Kenya Barris farà inoltre parte del team della produzione oltre a essere regista, mentre nel cast ci saranno anche Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Sam Jay e Molly Gordon.

David Duchovny ha recentemente completato le riprese del prequel di Pet Sematary e ha compiuto una breve apparizione nella serie The Chair, oltre ad aver inciso un nuovo album e aver pubblicato il suo quarto romanzo.

Long, invece, ha recentemente collaborato con Barris in occasione della serie #BlackAF.