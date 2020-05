David di Donatello 2020: i cortometraggi finalisti disponibili su RaiPlay

Rai Cinema, da sempre impegnata a sostenere il cinema dei giovani autori, ha acquisito i diritti dei 5 cortometraggi finalisti del Premio David di Donatello 2020 - tra cui il vincitore Inverno diretto da Giulio Mastromauro - per distribuirli, a partire da oggi su RaiPlay e su Rai Cinema Channel.

Inoltre, in attesa della cerimonia di premiazione del David di Donatello 2020, Rai Cinema Channel lancia #AdottaUnCorto, un'iniziativa tesa a dare ulteriore visibilità ai cortometraggi distribuiti sulla piattaforma. Volti noti del cinema e dello spettacolo diventeranno ambassador dei colleghi più giovani per un progetto di #SolidarietàArtistica, realizzando un piccolo video home-made in cui presentano il corto e invitano il pubblico a vederlo on line su www.raicinema.it Di seguito l'elenco dei corti della cinquina dei David di Donatello 2020 e gli artisti selezionati per sostenerli con l'iniziativa #Adottauncorto.

In Baradar, diretto da Beppe Tufarulo adottato da Greta Scarano, quando sono costretti a separarsi, Ali, un bambino di 10 anni, e suo fratello Mohammed, 18 anni, sono già in viaggio da molto tempo. Tre anni prima, una bomba ha distrutto la loro casa a Kabul e ucciso i loro genitori. Ne Il nostro tempo, diretto da Veronica Spedicati adottato da Matilde Gioli, Roberta è una bambina di nove anni che vuole godersi gli ultimi giorni d'estate in spiaggia a giocare con i suoi amici, suo padre Donato invece la costringe a rimanere a casa per aiutare con le faccende domestiche. La distanza tra i due sembra incolmabile, ma la scoperta che Donato è molto più fragile di quello che sembra, li porterà a restituire valore al loro tempo insieme.

In Inverno, diretto da Giulio Mastromauro, adottato da Beppe Fiorello, Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l'inverno più duro. In Mia sorella, di Saverio Cappiello adottato da Marco D'Amore, una raffica di pugni ben assestati consacra ogni giorno il rapporto tra Vanni e Cosimo, fratelli inseparabili, appassionati di Muay Thai. Il giorno dell'incontro è vicino, ma quella sera non andranno a bere insieme: Cosimo ha una nuova ragazza e Vanni proprio non riesce a sopportare l'idea di essere trascurata da lui. Infine in Unfolded, diretto da Cristina Picchi adottato da Violante Placido, dopo una notte in bianco, una donna esce da casa sua e decide di porre fine ad una relazione tormentata. Ma non è così facile lasciarsi alle spalle certi ricordi. Unfolded è il ritratto di un'anima sospesa tra il potere catartico di una nuova opportunità e la nostalgia di un passato irrecuperabile.