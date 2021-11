Data Comedy Show, Valerio Lundini ospite della prima puntata stasera su Rai2

Debutta su Rai2 Data Comedy Show, condotto da Francesco De Carlo, in onda da stasera in seconda serata: tra gli ospiti di oggi Valerio Lundini e molti altri!

Debutta stasera su Rai2 un nuovo panel show comico che racconta la nostra società attraverso dati e statistiche certificate: Data Comedy Show condotto da Francesco De Carlo. Nella prima puntata, a sfidarsi in spassosi giochi e quiz alla ricerca dei dati e notizie più curiosi, sono: Federica Cacciola, Carmine Del Grosso, Valerio Lundini e Saverio Raimondo.

Prodotto da Verve Media Company per Rai2, lo show è un format innovativo, un racconto originale del nostro paese che attraverso modalità comiche, utilizza esclusivamente dati certificati da Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica: dati non discutibili dunque anti fake news. Una collaborazione importante quella tra Rai e Istat che rientra tra le operazioni messe in campo dall'Istituto per promuovere i Censimenti permanenti grazie alla sperimentazione di nuove modalità di comunicazione. La socializzazione alle statistiche diventa un'operazione per avvicinare i cittadini e i non addetti ai lavori alla statistica ufficiale e per favorire una lettura del Paese attraverso la conoscenza del dato.

I dati ufficiali diventano spunto per spassosi round e sfide tra i migliori protagonisti della scena comica italiana che dovranno indovinare di cosa stiamo parlando attraverso percorsi divertenti e talvolta surreali, con il coinvolgimento del pubblico live in studio. Nel corso delle otto settimane, i comici che giocheranno con i numeri di "Data Comedy Show" sono: Edoardo Ferrario, Federica Cacciola, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Valerio Lundini, Michela Giraud, Saverio Raimondo, Carmine Del Grosso, Martina Catuzzi, Daniele Tinti, Tommaso Faoro, Francesco Arienzo, Daniele Fabbri e Francesco Lancia (che curerà anche gli RVM).

Nomi tra cui figurano tra gli altri i più brillanti stand up comedian italiani uniti in questo innovativo format che oltre a divertire consentirà anche una utile lettura reale senza filtri della nostra società. Ogni puntata sarà chiusa da un riassunto comico-musicale realizzato dal duo dei TU. Il conduttore Francesco De Carlo sarà affiancato da un pool di "datisti" che dalla postazione web forniranno spiegazioni e approfondimenti sui dati, sulle domande e sugli scenari trattati. Due squadre, formate da due comici ognuna - si confrontano in un duello all'ultima "ipotesi", in una serie di round per indovinare i dati reali certificati del fact-checking. Torte, istogrammi, grafici e percentuali sono il punto di partenza e di presentazione dei dati statistici alla base di ogni fase di gioco, che attraverso vari indizi guidano i concorrenti ed il pubblico live ed a casa verso la soluzione, conditi da esilaranti malintesi ed equivoci originati dalle risposte degli stand dei comici in gara.

Il risultato è una comicità nuova e contemporanea dal sapore fortemente internazionale, dettata dall'andamento del gioco, che fa del programma una vera factory di talenti comici, in un clima acceso, colorato e intelligente. Una comicità che combina la lettura reale dell'attualità, all'originale modalità di presentazione e commento dei dati ufficiali.