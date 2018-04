Dark Polo Gang: la band hip hop protagonista al Comicon di Napoli

La Dark Polo Gang, la band più amata, discussa, controversa della scena hip hop italiana degli ultimi anni, è arrivata al Salone internazionale del fumetto di Napoli per presentare Dark Polo Gang - La serie, la nuova produzione TIMVISION disponibile sulla piattaforma dal prossimo 5 maggio. Ad accogliere i 4 ragazzi romani Tony Effe, Wayne Santana, Dark Side e Dark Pyrex centinaia di ragazzi, arrivati dalle prime ore del mattino.

Umberto Violo, in arte Wayne Santana, ha dichiarato: "La serie parla della nostra vita, dello stare in fissa per le nostre passioni". Thomas Cerulli, ovvero Dark Pyrex, ha aggiunto: "Avevamo le telecamere puntate su di noi ma ci siamo abituati, ci siamo divertiti e ci siamo aperti ancora di più rispetto a come ci conosce il pubblico. Ci conosciamo dai primi anni del liceo, non avevamo mai pensato di fare una serie tutti insieme".

Sfrontati, consapevoli del proprio successo e di essere il fenomeno più controverso della scena rap in Italia, Dark Polo Gang non hanno paura delle polemiche: "La nostra partecipazione al Comicon è stata accolta con una petizione che criticava il fatto che non c'entriamo niente con i fumetti ma io sono un supernerd di fumetti e cartoni animati. Se sei un pischelletto dark, vuol dire che sei un fumetto".

Un ragazzo chiede cosa rispondono a chi li accusa di aver rovinato la scena hip hop? "L'abbiamo salvata invece", replica sicuro Tony Effe. "Stiamo crescendo tanto, non venivamo dal mondo hip hop, non eravamo dei cultori, ma siamo cresciuti e non abbiamo limiti". Anna Maria Morelli, responsabile production di TIMVISION, ha dichiarato: "Abbiamo prodotto questa serie proprio per quello che sta avvenendo oggi qui al Comicon. La DPG è uno dei fenomeni più importanti della scena musicale italiana. La serie è un modo diverso di entrare in contatto con loro".

​Dark Polo Gang - La Serie arriverà in esclusiva su TIMVISION sabto 5 maggio ed è coprodotta con Oplon Film in associazione con Ringo Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli e diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani​.

La serie in 12 episodi permette di conoscere, per la prima volta, la vita della band, la loro "eccezionale" quotidianità e la fase che ha portato alla realizzazione di "British", il nuovo singolo in uscita l'11 maggio.

I fan potranno entrare nelle loro case, seguirli nei concerti, partecipare con loro a party, sfilate ed eventi, fare con loro shopping e condividere momenti sia professionali sia più privati. ​ ​ Una vera chicca sarà entrare nelle sale di registrazione e seguire in diretta la creazione dei loro brani, il modo in cui compongono i loro pezzi musicali.​ ​

Nella docuserie si racconta anche il cambiamento che compie la Dark Polo Gang, da gruppo musicale indipendente nato spontaneamente come uno scanzonato sodalizio tra amici, ad artisti di punta di una major, con cui la band si accinge a intraprendere una collaborazione all'insegna di un futuro mainstream. Tale transizione è rappresentata non solo da un progressivo aumento degli impegni professionali - novità, stress, gratificazioni - ma anche da un graduale trasferimento degli interessi della Gang da Roma a Milano.

La prima è la loro città: rappresenta la culla, l'origine, la famiglia, gli amici, il luogo caro che ha permesso alla DPG di emergere ma che bisogna lasciarsi alle spalle per poter fare il grande salto. La seconda è la capitale italiana degli affari e del business, anche e soprattutto nell'ambito della musica. Un luogo dove tutto va più veloce e dove chi ha talento può davvero sfondare.

"Dark Polo Gang - La Serie fotografa il momento di passaggio della band più amata e discussa d'Italia, lasciando a chi guarda la risposta al quesito che più di tutti catalizza l'attenzione su questi ragazzi: interpretano un ruolo o sono davvero così?