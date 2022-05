Daria: svelato il cast del film spinoff "Jodie"

La serie animata Daria avrà un film spinoff di cui è stato annunciato il cast.

Inizialmente i produttori avevano annunciato che il progetto, intitolato Jodie, sarebbe stato una serie tv, ma ora si è deciso di procedere in modo diverso.

Il film Jodie vedrà Tracee Ellis Ross impegnata a dare voce all'amica del liceo di Daria. Il personaggio avrà da poco terminato l'università e inizierà a lavorare come stagista per una prestigiosa società attiva in campo tecnologico, Firstfinity.

Nel cast vocale del lungometraggio animato ci saranno inoltre Pamela Adlon (Better Things, King of the Hill) che sarà Jocelyn Light, a capo della sezione Internet Affairs dell'azienda; Cole Escola (Ziwe, Tuca & Bertie) nei panni di Ryan, uno stagista amico di Jodie che è allergico alla serietà; Jojo T. Gibbs (Twenties, Good Trouble) che interpreta Tiffany, un'inquilina del condominio in cui vive la protagonista ed è l'ex di Cas; William Jackson Harper (The Good Place, Love Life) che sarà Mack, con cui Jodie ha avuto una relazione durante gli anni del liceo; Zosia Mamet (The Flight Attendant, Girls) che interpreterà Greta, autoproclamatasi empatia e collega di Jodie; Alex Moffat (SNL, Ralph Breaks the Internet nei panni del supervisore degli stagisti che, nonostante sia un cinquantenne, cerca di essere cool in stile Gen-Z; Dermot Mulroney (Hanna, Shameless) nei panni di Lionel, il potente e affascinante CEO di Firstfinity; Arden Myrin (Insatiable, Shameless) che darà voce a Britney, la cheerleader del liceo Lawndale ora diventata influencer tra le fila di Firstfinity; Kal Penn (House, Designated Survivor) che sarà Sandeep, un altro stagista e ossessionato dal fitness; Kofi Siriboe (Queen Sugar, Awkward) ha ottenuto il ruolo di Raymond, il supervisore di Jodie nell'azienda che è incredibilmente bello, ma non molto amichevole; Dulcé Sloan (The Great North, The Daily Show) interpreterà Cas, tra i migliori amici di Jodie all'università e con cui ora divide l'appartamento, oltre a essere un genio e ad avere un interessante ruolo nella società; e Heléne Yorke (The Other Two, Masters of Sex) nei panni di Nia, una collega di Jodie che farà tutto il possibile per superare i colleghi.

La sceneggiatura è firmata da Grace Edwards, coinvolta anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Ellis Ross e Ashley Kohler per Awesome INC, mentre MTV Entertainment Studios è coinvolto nella produzione.