Dargen D'Amico senza occhiali, la foto del cantante e il "mistero" dei suoi occhi

Dargen D'Amico, nome d'arte di Jacopo D'Amico, ha fatto viaggiare molto spesso la curiosità dei fan a causa di una sua abitudine: il cantante non si mostra mai senza occhiali da sole e le foto dei suoi occhi sono più uniche che rare: scopriamo che cosa si cela dietro a questa bizzarra peculiarità del "cantautorap".

D'Amico, durante una recente intervista che il rapper d'autore, come lui stesso ama definirsi, ha rilasciato per Goldworld.it, alla domanda del giornalista: "Ora ti faccio la domanda che ogni tuo fan ti vorrebbe fare: cosa nascondono i tuoi occhiali?", ha risposto: "Tanta voglia di essere me stesso".

Il cantante, durante un'altra intervista recente, ha rivelato che gli occhiali da sole sono un accessorio che per lui è praticamente indispensabile: la luce, soprattutto quella artificiale, lo infastidisce molto. Oltre a questo è doveroso aggiungere che l'artista milanese ha anche realizzato una sua linea di occhiali da sole chiamata Bodyglasses.

Infine, Dargen D'Amico, durante un'intervista di rockol.it di molti anni fa, sempre a proposito della sua abitudine di portare gli occhiali, ha spiegato: "Allora, in primo luogo li metto perché la luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro, ho intenzione di far questo ancora per un po', devo maturare i contributi, mi trovate su dargendamico.it".