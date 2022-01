Danza con me 2022, gli ospiti che saliranno sul palco con Roberto Bolle stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25, per il quinto anno consecutivo, torna Danza con me, lo show di Roberto Bolle: tra gli ospiti anche John Malkovich e Alessandro Borghi.

Torna il grande spettacolo della danza stasera su Rai1 alle 21:25 grazie a Roberto Bolle e del suo Danza con me 2022, lo show prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza.

Danza con me costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un'andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato.

Anche questa quinta edizione sarà arricchita da ospiti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Tra loro, John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni.

Alla conduzione un'artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi, che in Danza con me con eleganza e quella sua grazia che abbraccia e scalda, non mancherà di mettersi in gioco in tutti i suoi registri, spingendosi in territori nuovi e sorprendenti. Accanto a lei, l'ironia di Lillo che torna - o almeno così crede lui - al suo primo amore, la danza.