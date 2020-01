Daniele Bossari è Il boss del paranormal, da stasera su DMAX

Daniele Bossari, a partire da stasera su DMAX alle 21:25, sarà Il boss del paranormal, il nuovo programma dedicato all'affascinante quanto sconosciuto mondo del paranormale.

Puntata dopo puntata Daniele Bossari guiderà lo spettatore in un viaggio misterioso che attraversa e indaga gli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo. Fenomeni inspiegabili catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone, che oggi rendono disponibili testimonianze documentali, impossibili in passato. Proprio grazie alla tecnologia, che ha cambiato il modo di concepire e approcciarsi a questo tipo di eventi che superano la normale "realtà", ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di video che sembrano raccontare qualcosa di incredibile, che va al di là di ogni umana concezione.

I fantasmi di Hollywood: i racconti da brivido delle star

Tra avvistamenti di creature marine, ombre che prendono vita, poltergeist, oggetti volanti non identificati, sarà il "Boss" Daniele ad aiutare a distinguere tra video reali e semplici bufale, presentando anche casi italiani di eventi apparentemente inspiegabili.

Il boss del paranormal, una produzione Discovery Italia, è visibile a partire da stasera su DMAX al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. La serie è disponibile in anteprima su DPLAY PLUS dal 25 dicembre e successivamente anche sul sito Dplay o sull'app.

Film horror tratti da una storia vera: da The Conjuring a L'Esorcista