Daniel Radcliffe e la fidanzata Erin Darke sul tappeto rosso per la premiere di The Lost City (FOTO)

Daniel Radcliffe e la fidanzata Erin Darke sono recentemente apparsi sul tappeto rosso della premiere di New York della nuova pellicola diretta da Aaron Nee e Adam Nee: The Lost City.

Daniel Radcliffe è stato raggiunto dalla sua fidanzata, Erin Darke, in occasione della premiere newyorkese della sua nuova commedia, The Lost City: la coppia, con indosso abiti coordinati, ha posato per alcune foto durante una rara apparizione sul tappeto rosso.

Alla premiere di New York erano presenti anche i registi Aaron Nee e Adam Nee, oltre alle costar Sandra Bullock, Da'Vine Joy Randolph, Patti Harrison e la produttrice Liza Chasin. Anche Channing Tatum recita nella commedia d'avventura e la pellicola presenta perfino un cameo di Brad Pitt.

La Darke e Radcliffe si conoscono dal 2012 e, durante un'intervista di qualche anno fa pubblicata dalla rivista People, la fidanzata della star di Harry Potter si è aperta a proposito della passione che entrambi condividono nei confronti della recitazione:

"Una delle prime cose che ci ha permesso di legare è stata l'amore che proviamo per quello che facciamo a livello professionale, c'è qualcosa di veramente bello e davvero adorabile nello stare con qualcuno che ti capisce fino in fondo. Oltre a questo, Daniel Radcliffe è anche un grande lettore e mi sostiene continuamente cercando di aiutarmi con la mia carriera e io cerco di fare lo stesso con lui".