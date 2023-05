Dance Brothers, su Netflix in streaming da oggi

Dance Brothers, la nuova serie finlandese di Netflix, sbarca in streaming con tutti gli episodi della prima stagione a partire da oggi 10 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Dance Brothers ruota intorno a Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala), due fratelli che cercano di guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti. Per poter finanziare i propri sogni, decidono di avviare un'attività che fornisce loro un reddito, un tetto e uno spazio per allenarsi. Il loro club speciale e le incredibili coreografie di ballo portano a un rapido successo, ma presto le ambizioni artistiche e le relazioni personali entrano in collisione con le esigenze commerciali.

Il business si scontra con la passione. La lealtà e l'amore che i fratelli provano l'uno per l'altro saranno messi alla prova dall'unica cosa che li ha sempre uniti: la danza. Nel cast di Dance Brothers, il nuovo show finlandese di Netflix, troviamo Roderick Kabanga, Samuel Kujala, Jeanine Muyima, Cristal Snow, Lauri Lohi, Fanni Noroila, Meri Nenonen, Eeva Eloranta, Oksana Lommi, Josefina Kotajärvi, Andrew Taua'i, Pietari Kauppinen, Sara Paavolainen, Mohammedreza Daryaei, Yasmin Janatuinen e Latisha Allen.