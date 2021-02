Dan Harmon, creatore di Rick and Morty, autore di una nuova serie animata prodotta per Fox

Dan Harmon, ideatore di Rick and Morty, è il creatore di una nuova serie tv animata prodotta per Fox che sarà ambientata nell'antica Grecia.

Dan Harmon, creatore di Rick and Morty, è tornato al lavoro per realizzare una nuova serie animata destinata a Fox e ambientata nell'antica Grecia.

Il network ha ordinato la produzione del progetto che dovrebbe arrivare sugli schermi americani nel 2022 e, almeno per ora, non ha ancora un titolo ufficiale.

Al centro dello show ci sarà una famiglia di esseri umani, divinità e mostri che cercano di evitare di uccidersi a vicenda mentre governano una delle prime città al mondo.

Dan Harmon ha stretto un accordo con Fox che prevede la produzione di alcuni progetti, tra cui lo show animato che sarà di proprietà di Fox Entertainment e realizzato dallo studio Bento Box Entertainment.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha rivelato che il nuovo progetto unirà la mitologia greca a un commento tagliente della società contemporanea, dalla politica alla cultura pop. Il dirigente ha aggiunto che si tratterà di una comedy animata "incredibilmente irriverente raccontata da uno dei narratori più inventivi nel panorama televisivo".

Dan Harmon sarà coinvolto come produttore esecutivo della serie che entrerà a far parte del palinsesto di Fox insieme a I Simpson, I Griffin, Bob's Burgers, Belss the Harts, Duncanville, The Great North e Housebroken.