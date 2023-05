Dalla strada al palco 2023: la finale con i 15 migliori artisti di strada d'Italia e ospiti vip su Rai 2

Stasera 2 maggio, in prima serata su Rai 2, ultimo appuntamento con Dalla strada al palco, lo show, condotto da Nek, porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip.

Sono 15 i finalisti che, selezionati nel corso delle varie serate dal pubblico in studio e da alcuni "passanti importanti", si sfideranno per contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D'Italia nel corso di questa emozionante puntata decisiva, che vedrà ospiti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Si conclude la seconda edizione del programma che ha mostrato sul grande schermo le innovative performance di artisti di strada raccontando le loro appassionanti storie, a volte commoventi, altre volte eccentriche o divertenti. I buskers hanno condiviso con il pubblico le loro abilità legate a differenti forme d'arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, incantando i telespettatori con straordinarie esibizioni all'interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli.

Ecco i finalisti:

Dalla prima serata: Il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, il violinista Isaac Minert e la cantante Martina Zaghi.

Dalla seconda serata: la cantante lirica veneta Eleonora Lorenzato, il cantante siciliano Will, nome d'arte di Flavio Coloma, e il duo di cantanti siciliani, ma friulani di adozione, composto da papà Stefano Maria e dal figlio di 11 anni Nicolò Cannizzaro.

Dalla terza serata: la band siciliana degli Acoustic Vibes Project, la cantante calabrese Ashes, nome d'arte di Serena Ventre, e l'Uomo Youtube, l'attore comico-poetico lombardo all'anagrafe Giacomo Occhi.

Dalla quarta serata: la coppia siciliana dei Duo Fire Acrobats (composta da Andrea Scaglione e Aurora Di Cristina), il trasformista campano Carmine De Rosa e il pittore russo, siciliano di adozione, Mikhail Albano.

Dalla quinta serata: Mina Blue, Laura Calafiore, Emanuele Marchione