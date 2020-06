Cyberpunk 2077, il trailer della serie animata Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk 2077 avrà una serie animata, di cui è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il progetto, intitolato Cyberpunk: Edgerunners, sarà composto da dieci puntate e sarà una co-produzione tra Netflix, CD Projekt Red e i produttori giapponesi di Studio Trigger.

La serie Cyberpunk: Edgerunners racconterà la storia di un ragazzino che sopravvive in una città ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche al corpo. Avendo tutto da perdere, il giovane decide di rimanere vivo diventando un criminale fuorilegge conosciuto come cyberpunk.

I dieci episodi sono ambientati nello stesso universo del videogame e debutterà su Netflix nel 2022.

CD Projekt Red, dopo il successo di The Witcher, ha realizzato il videogioco Cyberpunk 2077, in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 settembre.

Il videogame è ambientato nel mondo di Night City, in California, nell'anno 2077 in cui la società è completamente controllata da MegaCorprs, mentre nelle strade si trovano gang, criminali di ogni tipo e attività illegali.