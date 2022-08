Curb Your Enthusiasm rinnovata per la stagione 12

Curb Your Enthusiasm è stata rinnovata per una stagione 12 e Larry David, creatore della serie, si è detto onorato di aver interpretato questa versione di sé stesso.

HBO ha confermato il rinnovo di Curb Your Enthusiasm per una stagione 12. Dopo il debutto sul piccolo schermo nel 2001 e ben 110 episodi all'attivo, la serie di Larry David è pronta a donarci una nuova avventura, con quest'ultimo nelle vesti di sé stesso in una rappresentazione ironica e spietata della sua vita, qui romanzata.

La produzione, che vanta la conquista di un Golden Globe nel 2003 e diverse candidature agli Emmy Awards, presenterà il ritorno di alcuni interpreti ricorrenti nelle precedenti stagioni, fra cui Jeff Garlin, Susie Essman, JB Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn e Ted Danson.

In merito al rinnovo di Curb Your Enthusiasm, Larry David si è detto entusiasta della decisione di HBO. "Interpretare il ruolo di me stesso è stato il più grande onore della mia vita", ha rivelato il protagonista della serie.

"Studiando questo uomo poliedrico e pieno di talenti, ho scoperto che in lui c'è più di quanto avrei mai potuto immaginare: parla sei lingue, si prepara in casa i cetrioli in salamoia ed è a capo di un movimento nazionale per l'installazione di un bidet in ogni casa. Mi è stato anche detto da numerose fonti che è il più generoso degli amanti.", ha aggiunto. "Sono così entusiasta di trasformarmi ancora una volta in questa forza della natura. Prego solo di potergli rendere giustizia."

Le riprese della dodicesima stagione dovrebbero iniziare il prossimo autunno, con il suo creatore ancora una volta coinvolto anche in veste di produttore esecutivo insieme allo scrittore, produttore e regista Jeff Schaffer e al co-protagonista Jeff Garlin. Laura Streicher e Jennifer Corey sono invece i co-produttori esecutivi.