Cuochi d'Italia al via la versione All Stars stasera su TV8: Antonino Cannavacciuolo primo giudice

Stasera su TV8 alle 19:30 prende il via Cuochi d'Italia All Stars, condotto da Cristiano Tomei e con Antonino Cannavacciuolo nel ruolo di giudice ospite.

Nell'arco di 40 puntate si sfideranno i vincitori delle passate edizioni e i concorrenti che sono risultati più bravi e simpatici, pur non avendo vinto. La conduzione è affidata a Cristiano Tomei, conosciuto per essere il giurato della versione classica, mentre nei panni di giudice troviamo ancora una volta Gennaro Esposito.

A dare i voti gli chef saranno però in due: l'edizione All Stars infatti introduce la figura del giudice ospite, ovvero uno chef che si affiancherà a Esposito e si alternerà ad altri colleghi famosi nel corso delle puntate. Oggi, lunedì 12 ottobre, e domani ci sarà Antonino Cannavacciulo.

Negli appuntamenti successivi troveremo Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Diego Rossi, Davide Palluda, Igles Corelli, Giuliano Baldessari e Tano Simonato. Al vincitore dell'edizione andrà il premio finale di 10.000€ in gettoni d'oro.